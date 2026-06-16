Основательница агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева в беседе с « Газетой.Ru » предупредила, что попытка снизить ежемесячный ипотечный платеж любой ценой часто оборачивается для заемщиков серьезными потерями. По словам эксперта, универсального способа уменьшить ипотечную нагрузку не существует, а сокращение платежа за счет увеличения срока кредита может привести к колоссальной переплате.

Гордеева пояснила, что снижать нагрузку нужно не любой ценой, а так, чтобы нивелировать финансовый стресс для семьи. Самая дорогая ипотека — не та, где высокая ставка, а та, из-за которой человек перестает жить. Рефинансирование также не всегда помогает: к нему стоит прибегать, только если разница между текущей и новой ставкой составляет минимум 1,5–2 процентных пункта. Если кредит почти погашен, смысла в рефинансировании практически нет.

При выборе между сокращением срока или размера платежа все зависит от ситуации. Если семья испытывает трудности, лучше начать с уменьшения срока, а если долговая нагрузка не давит — тоже стоит сокращать срок, так как это уменьшит общую переплату. При серьезных проблемах с выплатами эксперт призвала не брать микрозаймы, кредитки и новые кредиты, а обращаться в банк за реструктуризацией, изменением графика платежей, увеличением срока или ипотечными каникулами.