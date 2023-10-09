Самой недооцененной валютой стран G20 стал рубль

Российский рубль стал самой недооцененной валютой стран G20 в начале осени 2023 года. Курс валюты РФ должен составлять около 33 рублей за 1 американский доллар, подсчитали РИА Новости .

Агентство недавно опубликовало рейтинг государства G20 с подсчитанной стоимостью комбо-обедов в фастфуде. Согласно их данным, в РФ это комбо было дешевле всего, в то время, как дороже всего – в ФРГ. Исходя из этих данных был подсчитан курс валют остальных стран, с учетом покупательной способности в соотношении к доллару.

После подсчетов, издание выяснило, что курс рубля по покупательской способности должен составлять чуть более 32 рублей за доллар.

На втором месте по «недооцененности» оказались рупии. Справедливый курс индонезийской валюты оказался в 2,2 выше официального.

Также сильно разнятся курсы и у Индии, Китая, Турции, Кореи, Японии и Мексики. Справедливый курс национальных валют данных государств в 1,4 – 1,7 раз выше официального.