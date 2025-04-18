«Самолет» вошел в число лидеров по росту акций

Российский рынок акций демонстрирует рост после разнонаправленной динамики в первой половине дня, передает Агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на данные торгов. В число лидеров по росту акций вошел «Самолет».

По словам экспертов, на рост оказывают влияние подъем цен на нефть и данные о некотором замедлении недельной инфляции. Рынок пока продолжает восстановительный рост, в том числе в ожидании решения по ставке Центробанка.

Специалисты отмечают, что технически индекс акций МосБиржи сейчас у довольно сильного сопротивления на уровне 2900–2920 пунктов. Преодолеть его без каких-либо значительных драйверов для роста будет непросто.

В число лидеров роста вошли акции «Русснефти», Московского кредитного банка, «Алросы», «Фармсинтеза», «Самолета».

Некоторые эксперты отмечают, что сильные уровни поддержки по индексу пока находятся довольно далеко, на значениях около 2450–2500 пунктов. Другие ожидают индекс МосБиржи на закрытии на показателях 2800–2900 пунктов.