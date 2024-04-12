Самозанятые в Подмосковье заработали более 340 миллиардов рублей

Самозанятые в Подмосковье заработали в общей сложности свыше 340 миллиардов рублей с начала действия специального налогового режима. Об этом говорится в сообщении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что Подмосковье занимает второе место в стране по количеству самозанятых. В регионе проживают более 700 тысяч предпринимателей данной категории.

На инвестиционном портале региона самозанятые могут подать заявку на предзапись на получение услуги по выдаче электронной цифровой подписи в центре «Мой бизнес». Она предоставляется бесплатно.