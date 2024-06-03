Самозанятые в сельском хозяйстве жители Рязанской области смогут получить субсидии

Самозанятые жители Рязанской области, выращивающие картофель и овощи на продажу, смогут получить субсидии в качестве компенсации части затрат на производство и реализацию продукции. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что на данную меру поддержки выделено 4,6 млн рублей.

Отмечается, что при этом для получения субсидии есть несколько условий, вроде ведения производственной деятельности не менее чем в течение года, предшествующих году предоставления субсидии. Кроме того, самозанятый должен быть зарегистрирован в ГИИС «Электронный бюджет» с применением электронных подписей.

Поясняется, что подача документов начнется в последнем квартале текущего года.