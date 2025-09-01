Самые большие пенсии в России получают жители Чукотки

Жители Чукотки в первом полугодии 2025 года получили самые крупные пенсионные выплаты, которые достигли 41,6 тыс руб. Эту информацию опубликовало издание «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда.

Издание отмечает, что самые низкие пенсии в России получают жители Кабардино-Балкарии. Размер их пенсий порядка 19,4 тыс руб в месяц.

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметила, что величина выплат определяется такими факторами, как уровень заработной платы и страховой стаж.

«Чем выше зарплата и дольше работает гражданин до выхода на заслуженный отдых, тем выше будет пенсия после прекращения трудовой деятельности», – отметила экономист.

По мнению специалистов, ключевым фактором, объясняющим значительное различие в доходах, является неравномерное распределение зарплат по регионам. Более высокие заработные платы установлены в северных областях, так как условия труда на местных предприятиях часто наносят вред здоровью работников.

Пенсионеры, продолжающие работать, могут рассчитывать на увеличение своих доходов благодаря производимым перерасчетам и накопленным страховым баллам.

Ранее в Госдуме рассказали российским отцам, в каких случаях они могут получить маткапитал.