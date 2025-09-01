В Госдуме рассказали отцам, в каких случаях они могут получить маткапитал

Мужчина может получить материнский капитал в определенных ситуациях. Для этого ему нужно подать заявление в отделение Социального фонда, многофункциональный центр (МФЦ) или через портал Госуслуг. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие его право на выплату. Об этом поведала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

Законодатель напомнила, что материнский капитал, известный также как семейный капитал, не является собственностью матери или отца. Эти средства предоставляются государством ребенку с целью улучшения его жизненных условий. Стенякина подчеркнула, что право на получение маткапитала должно быть равным для обоих родителей.

Отец может воспользоваться материнским капиталом в определенных ситуациях. Например, если он является единственным усыновителем первого, второго или последующих детей, уточнила Стенякина.

«А также в той ситуации, когда мама не может получить выплату. Например, в случае ее смерти, объявления умершей или при лишении родительских прав. Кстати, при таких обстоятельствах наличие российского гражданства у отца не имеет значения», — добавила депутат.

Стенякина добавила, что отцы чаще всего получают материнский капитал при определённых условиях, поэтому для оформления выплат требуется подача заявления. Мужчина должен обратиться в отделение Социального фонда, МФЦ или воспользоваться порталом Госуслуг и предоставить документы, подтверждающие его право на получение выплаты.

«Это может быть решение суда об усыновлении, свидетельство о смерти матери или документ о лишении ее родительских прав», — рассказала она.

До 2024 года отцы не имели возможности направлять средства материнского капитала на свой пенсионный счет. Однако в настоящее время это ограничение было снято, и теперь они могут распоряжаться этими средствами наравне с матерями.

Ранее сообщалось, что депутат предложил увеличить маткапитал до 1 млн руб. за первого ребенка.