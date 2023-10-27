Санду: Газпром получит от Молдавии лишь $9 млн долга за газ из требуемых концерном $700 млн

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei заявила, что российский газовый монополист может рассчитывать только на 9 млн долларов из ранее озвученного Газпромом долга страны за газ в 700 млн.

По словам молдавского президента, указанная сумма справедливая и была якобы рассчитана экспертами неких авторитетных международных компаний, которые ранее проводили аудит задолженности Молдавии за газ перед Россией.

«У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов», — заявила Санду.

Напомним, ранее в Газпроме пригрозили, что при невыплате Молдавией долга или неполном его погашении, концерн может полностью прекратить в страну поставки голубого топлива. В первых числах октября власти Молдавии заявили, что полностью переориентировали газовые поставки с российского топлива на углеводороды от европейских партнеров.