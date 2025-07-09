Санкции против РФ увеличили торговлю рублями без посредников в Финляндии

Финские санкции, направленные против России, спровоцировали увеличение объемов прямых рублевых операций внутри страны, исключая участие банков. Об этом сообщила газета Italehti.

Издание отмечает, что в специализированном телеграм-канале, ориентированном на русскоязычную аудиторию, пользователи координируют обмен рублей на евро, а также встречаются предложения по обмену на украинские гривны. Важной особенностью этих транзакций является их проведение напрямую между участниками, минуя банки и других финансовых посредников.

Наибольшая активность в осуществлении подобных операций наблюдается в Хельсинки и его окрестностях. Согласно информации, предоставленной газетой, общее число подписчиков указанного телеграм-канала составляет около 24 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что посол Финляндии в Португалии сохранила пост, несмотря на жалобы о домогательствах.