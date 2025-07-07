Посол Финляндии в Португалии сохранила пост, несмотря на жалобы о домогательствах

МИД Финляндии вынес письменное предупреждение послу в Лиссабоне Титте Майя-Луото из-за обвинений в домогательствах и нарушении служебной этики. Несмотря на жалобы сотрудников, дипломат сохраняет свою должность. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Финский МИД официально объявил выговор послу в Португалии Титте Майя-Луото после многочисленных жалоб от сотрудников посольства. Дипломата обвиняют в неподобающем поведении, эмоциональном насилии и домогательствах. Первые сигналы о нарушениях поступили еще в октябре 2024 года, но рассмотрение дела затянулось.

Министр иностранных дел Элина Валтонен предложила президенту отозвать Майя-Луото, однако формальный выговор не является достаточным основанием для увольнения. Источники сообщают, что посол создавала «напряженную атмосферу» в коллективе, но продолжает работу.

Майя-Луото возглавила дипмиссию в Лиссабоне в сентябре 2024 года. В финском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что ситуация остается на контроле, но дальнейшие решения будут зависеть от результатов внутренних проверок.

Ранее в Финляндии заявили, что Украина не войдет в состав НАТО при президентстве Трампа.