Санкции-зомби: почему они не работают, но ЕС продолжает их вводить? Отвечает журналист Чей Боуз

Журналист Чей Боуз в своем микроблоге на платформе X прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о подготовке девятнадцатого по счету пакета санкционных мер против России.

Саркастичный тон его публикации отражает скептицизм относительно результативности подобных шагов со стороны ЕС.

«Если новый пакет подействует на Россию так же эффективно, как и предыдущие восемнадцать, то нас ждут большие успехи», — иронично заключил Боуз.

В числе новых ограничений, предложенных главой Еврокомиссии, значатся: эмбарго на импорт российского СПГ на территорию Евросоюза, запланированное на январь 2027 года, расширение перечня компаний и судов, подпадающих под ограничения, а также санкции в отношении национальной платежной системы «Мир», ряда российских и иностранных банков и операторов криптовалютных платформ.

