Европа больше не рай для бизнеса: прямые инвестиции рухнули

Старый Свет стремительно теряет очарование для инвесторов. В 2025 году объем прямых иностранных вливаний в Европу сократился на 7%. Главная причина — тарифные войны и общая экономическая нестабильность. Даже локомотивы вроде Франции и Германии показывают двузначное падение. Спасают положение только Восточная Европа и Турция. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Компания Ernst & Young (EY) обнародовала неутешительную статистику. 2025 год стал провальным для привлечения капитала в Европу. Великобритания потеряла 14% проектов ПИИ, привлекая всего 730. Франция рухнула на 17% — до 852 проектов. Германия — аутсайдер: минус 10%, всего 548 проектов. И это на фоне того, что весь мир ищет новые логистические цепочки и перестраивает экономику.

Причина банальна и страшна для европейцев: глобальная неопределенность. Тарифные ограничения, которые США и Китай вводят друг против друга, бьют рикошетом по Европе. Инвесторы не любят рисковать, а Европа сегодня — зона турбулентности. Пока Париж и Берлин оправдываются, Восточная и Южная Европа вырываются вперед. Испания нарастила проекты на 7%, Польша — на 10%, а Турция — аж на 20%.

