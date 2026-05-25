Трагедия в Старобельске, где удар по общежитию унес жизни 22 молодых людей, потрясла даже тех, кто привык к сводкам с фронта. Итальянское издание AntiDiplomatico прямо заявило: атаку на учебное заведение в ЛНР невозможно оправдать никакими военными целями. Однако в западных столицах, похоже, не готовы пересматривать свою риторику или подход к поддержке Киева. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему трагедия вряд ли станет поворотным моментом.

По его словам, на первый взгляд, гибель мирных жителей — это именно то, что должно заставить международное сообщество занять жесткую позицию. Топорнин признает: удар по общежитию абсолютно недопустим, нарушает базовые принципы гуманитарного права и заслуживает самого серьезного осуждения с любой стороны. Но на деле западная повестка устроена иначе. Сейчас там доминирует внимание к ответным действиям России — применению «Орешника» и «Кинжала», которые, по мнению европейских чиновников, выходят за рамки адекватного ведения боевых действий. Глава евродипломатии Кая Каллас и ее коллеги не спешат глубоко осуждать Киев. Акцент смещается, и трагедия в Старобельске оказывается в тени других событий.

Политолог пояснил, что это означает на практике. Запад, вероятнее всего, продолжит оказывать всестороннюю поддержку текущему киевскому режиму. Максимум, на что готовы европейские столицы, — это кулуарные рекомендации избегать инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения. Никаких пауз в поставках оружия, никаких жестких резолюций против Украины. Даже в Совете Безопасности ООН трактовка ответственности остается неоднозначной. При этом риски глобальной перестройки системы безопасности растут, а диалог на высшем уровне практически заблокирован. Общественный резонанс, сколь бы сильным он ни был, на официальную позицию не влияет.

Главный вывод Топорнина звучит трезво, даже цинично: трагедия в Старобельске не станет поворотным моментом. Принципиальная позиция западных столиц не изменится. Все хотят скорейшего завершения боевых действий — это стало общим местом. Но реальных инструментов для этого никто не предлагает, а противоречия между сторонами только углубляются. В такой логике любые гуманитарные катастрофы рискуют оставаться лишь строчками в новостных лентах, не меняя большой геополитической игры. И это, пожалуй, самое страшное.

Ранее Небензя обвинил европейских членов СБ ООН в цинизме после удара по Старобельску.