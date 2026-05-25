Продано 25,4 тыс. авто: автоэксперт объяснил, что двигает продажи машин в России

Российский авторынок, похоже, начинает выбираться из глубокой ямы. Продажи новых машин растут уже несколько недель подряд — пусть и без былых рекордов, но уверенно и настойчиво. С 18 по 24 мая 2026 года, по данным «Автостата», продано 25,4 тысячи легковых автомобилей. Это на 1,4% больше, чем неделей ранее, и на 16,4% выше показателей прошлого года. О текущих трендах Pravda.Ru рассказал автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Оживление, по словам Васильева, пока довольно скромное — до докризисных 2,5 миллиона машин в год все еще очень далеко. Но даже такой рост — позитивный сигнал. Что же двигает рынок? Во-первых, локализация ряда иностранных брендов и появление новых марок на российских площадках. Во-вторых, привычная стабильность АвтоВАЗа, продукция которого по-прежнему находит своего покупателя. В-третьих, китайские производители активно используют маркетинговые инструменты, делая свои предложения заметными. При этом смягчение ключевой ставки тоже сыграло роль, но далеко не главную — основное драйвером стал отложенный спрос после долгого периода падения.

Но самое интересное — это изменение психологии покупателя. Васильев подчеркивает: россияне стали гораздо рациональнее. Бренд уходит на второй план. Главными критериями выбора теперь становятся стоимость приобретения и, что еще важнее, стоимость владения. То есть сколько машина будет есть бензина, во сколько обойдется страховка, обслуживание, запчасти. И здесь у АвтоВАЗа есть серьезные преимущества перед многими китайскими конкурентами. Потому что альтернатив-то, по сути, две: или отечественный автопром, или официальные поставки из КНР. И в битве за кошелек прагматизм побеждает престиж.

По его словам, конечно, говорить о полноценном восстановлении рынка пока рано. Но вектор выбран правильный. Продажи растут, предложение расширяется, а потребитель наконец перестал гнаться за красивой эмблемой и начал считать деньги на длинной дистанции. Если эти тренды сохранятся, авторынок вполне может выйти на новый, пусть и скромный по историческим меркам, но здоровый и устойчивый уровень. Где каждый покупатель будет выбирать не «понты», а практичность и предсказуемые траты. Что, согласитесь, в нынешней экономике дорогого стоит.

