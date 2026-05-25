Черешневый сезон: диетолог объяснила, кому нельзя есть ягоду

В России постепенно стартует сезон черешни — той самой сладко-кислой ягоды, которую многие ждут весь год, чтобы наконец съесть от души, а лучше — килограмм. Но так ли безобидна эта привычка? « Вечерняя Москва » расспросила врача-эндокринолога и диетолога Наталью Лазуренко о том, как полакомиться черешней с умом и без вреда для здоровья.

По ее словам, черешня действительно богата витаминами группы B, C и жизненно важными микроэлементами. Сама по себе она полезна и не несет организму вреда, говорит специалист. Но есть нюанс: ягода содержит немало фруктовых кислот, а потому для людей с проблемным желудком может стать настоящим провокатором. В зоне риска — пациенты с воспалительными заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкого кишечника, дисбактериозом и те, у кого случилось обострение хронических болезней. Им черешня способна принести вместо удовольствия боли в эпигастрии и диспепсию. А вот диабетикам, напротив, разрешается — но строго в небольшом количестве, как лакомство, а не как основной продукт.

Медик добавила, что в случае игнорирования этой меры самый очевидный риск — нарушения углеводного обмена. Черешня — это углеводы, и, если есть ее килограммами или заменять полноценный прием пищи, уровень глюкозы подскочит, поджелудочная железа начнет работать в авральном режиме, вырабатывая инсулин. В долгосрочной перспективе это прямой путь к набору веса и усугублению проблем с обменом веществ. Причем, предупреждает Лазуренко, поправиться можно от любой ягоды или фрукта, если потерять чувство меры.

По ее мнению, начинать сезон нужно постепенно: не килограмм с наскока, а 150–200 граммов в день. Ягоду обязательно тщательно мыть. Первые порции съесть, прислушаться к организму, и только потом, если все хорошо, смело оставлять черешню в рационе. Есть ее лучше в дневное время, в качестве перекуса или десерта к обеду. И главное правило — никакой черешни после семи вечера. Тогда ягода останется тем, чем и должна быть, — летним лакомством, а не причиной обострений и лишних сантиметров на талии.

