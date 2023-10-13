Саудовская Аравия хочет запустить у себя сервисы «Яндекса»

Зампред правительства РФ Александр Новак в интервью RT Arabic рассказал, что Россия обсуждала с Саудовской Аравией возможности запуска в арабской стране некоторых сервисов «Яндекса».

По его словам, используемые в России интеллектуальные системы вполне подойдут и для Саудовской Аравии.

В частности, партеров заинтересовал сервис «Яндекс.Такси». Со времени своего запуска в 2011 году этот сервис показал быстрый рост выручки, который связывают с расширением ассортимента услуг и их активным продвижением в интернете.