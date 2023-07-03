Саудовская Аравия продлила свое решение о сокращении добычи нефти

В течение всего августа эта страна будет добывать нефти ровно столько же, сколько и в июле.

Оба этих месяца саудиты будут добывать по 9 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, добровольное сокращение добычи нефти составляет по 1 миллиону баррелей ежесуточно. К этой цифре стоит приплюсовать еще 500 тысяч баррелей ежедневно, о которых королевство объявляло ранее. Об этом министерство энергетики данной страны сообщило Саудовскому агентству печати, а то уже опубликовало данную информацию.

Благодаря тому, что ряд мировых производителей нефти добровольно согласились уменьшить добычу, цена на «черное золото» не только не падает, но даже потихоньку растет. Это категорически не устраивает Соединенные Штаты, которые настаивают на увеличении добычи.