Сбер участвует в проекте по тестированию цифрового рубля

Недавно были названы 13 банковских организаций, которым предстоит принять участие в тестировании настоящих операций с цифровой валютой России. Тем не менее самых больших российских банков «Сбербанк» и «Тинькофф» не оказалось в этом перечне. Комментируя эту ситуацию, Попов сообщил, что «процесс идет поэтапно», и банк действует последовательно в этом вопросе.

Сообщается, что на первом этапе будут протестированы активные операции, такие как: открытие кошельков для банков и клиентов, переводы между клиентами и произведение оплаты в торговых предприятиях. Уточняется, что всего в тестировании примет участие порядка 600 физлиц и 30 юрлиц из 11 российских городов.