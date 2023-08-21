«Сберавто»: новые автомобили в России подорожали на двенадцать процентов

Сотрудники компании в содружестве с аналитическим сервисом «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, во сколько сейчас обходится средняя машина россиянам. По их данным, уже подержанный автомобиль будет стоить на 18% больше, чем в начале года. Средний ценник на него сейчас равняется сумме в 1,3 миллиона рублей.

Эти цифры привели в своем материале РИА Новости. Также отмечено, что цены во многом зависят от региона. Так жители Москвы приобретали чаще всего новые машины стоимостью в 2,9 рублей. В Московской области средняя стоимость нового авто составляла 2,6 миллиона, а Краснодарском крае - 2 миллиона. Довольно часто машины покупали в Санкт-Петербурге и Татарстане, но там цены на новенькие автомобили в среднем были меньше, всего 1,8 и 1,7 миллионов рублей соответственно.