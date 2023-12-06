Сбербанк отказался повышать ставки по ипотеке в ближайшем будущем

Не так давно это финансовое учреждение уже подняло минимальную ставку до 15,6%, и больше пока не планирует ее трогать.

Об этом заявил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления банка. Он напомнил, что повышение уже состоялось месяц назад. Оно было проведено в связи с изменением ключевой ставки Центробанка.

«По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%», - напомнил он.

Его слова привело ТАСС. Царев уточнил, что текущий год можно считать успешным для рынка ипотек, но в будущем его будет ожидать заметное охлаждение. Только за этот год уже было выдано ипотечных кредитов на 4 триллиона рублей. А ближе к новому году эта сумма достигнет порога в 4,6 триллиона.