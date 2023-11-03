Сбербанк повысил с 3 ноября ставки по ипотеке

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сбербанка, ставки по ипотеке будут повышены на 1,4 процентного пункта и, начиная с пятницы, 3 ноября, составят 15,6%.

В пресс-службе кредитной организации пояснили, что указанная мера напрямую связана с недавним повышением Банком России ключевой ставки до 15% годовых.

«Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта», - сказано в сообщении.

При этом в Сбербанке отдельно отметили, что указанное повышение не коснется программам с господдержкой: минимальная ставка по по «Семейной ипотеке» останется от 6%, а программа «Господдержка» будет держаться на уровне от 8%.

Напомним, 27 октября Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта. Теперь она составляет 15% годовых.