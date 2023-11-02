Сбербанк приготовился к сохранению ключевой ставки на существующем уровне до конца года

Его руководство считает, что ставка Центробанка останется на уровне в 15% до конца декабря.

По этому поводу высказался руководитель департамента финансов ПАО «Сбербанк» Тарас Скворцов. По его мнению, Центробанк не будет опускать ставку в ближайшие месяцы.

«Ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем высоком уровне, 15%, до конца 2023 года», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Вдобавок ко всему, Сбербанк обновил свой прогноз на развитие экономики на протяжении 2023 года. Если до этого ожидался ее подъем на 1,8%, то по новым данным динамика улучшится. Экономика РФ вырастет на 2,2%. Инфляция ожидается в районе 7%.