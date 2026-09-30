«Парковка» для сохатого: жители Балашихи заметили, что лось вышел к домам

Курьезный случай произошел в микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи. Ранним утром местные жители увидели, как лось пытался «припарковаться» на стоянке возле дома. Впрочем, лесной гость быстро передумал и скрылся. Видео с этим эпизодом опубликовал канал «Новое Павлино Балашиха|ЖК Новоград Павлино» в МАХ, сообщил REGIONS.

Быстро и уверенно

По словам очевидцев, сохатый вел себя решительно и без колебаний. Осознав, что выбранное место ему не подходит, он столь же стремительно исчез. Сами соседи объясняют необычное поведение животного сезоном гона, который у лосей начался в конце августа.

«Бежит так уверенно, как будто точно знает, куда. Не хотел бы я оказаться у него на пути в этот момент. Боюсь, не пострадала ли моя машина», — прокомментировал инцидент один из жильцов.

Биологический календарь и марш-броски

В национальном парке «Лосиный остров» подтвердили: сейчас для этих животных наступил особенно важный период. Во время гона самцы, разыскивая самку, демонстрируют исключительную выносливость.

«В этот период особенно активны самцы, которые могут преодолеть до 100 километров. На пути к цели они переплывают реки, переходят болота и пересекают оживленные городские улицы», — пояснили REGIONS специалисты нацпарка.

Почему лось не отступает и видит в машинах врагов

Зоологи обращают внимание на физиологическую особенность сохатых: задним ходом они передвигаться не умеют. Любое препятствие на пути воспринимается зверем как преграда. А в период гона припаркованный автомобиль (как это недавно произошло в ЖК «Измайловский лес») может быть принят за прямого конкурента.

«Если лось остановился, прижал уши и пытается принюхаться — это не значит, что он хочет познакомиться. Это значит, что он оценивает вас как соперника», — предупредили в «Лосином острове».

Инструкция по выживанию: как избежать столкновения

Из-за высокой миграционной активности специалисты призывают жителей пригородов и водителей соблюдать меры предосторожности:

Для водителей: необходимо строго контролировать скоростной режим в сумерках и темное время суток, а также заранее снижать скорость перед знаками «Дикие животные». Столкновение с тушей весом до 600 килограммов почти гарантированно приведет к тяжелым травмам людей и фатальным повреждениям транспортного средства.

Для пешеходов: следует держаться подальше от кромки леса. Если сохатый оказался в непосредственной близости, нельзя совершать резких движений, издавать громкие звуки или пытаться убежать. Оптимальная тактика — замереть на месте или медленно, без суеты отойти в сторону. Зрение у лосей слабое, и неподвижный объект они могут просто не идентифицировать.

При возникновении нештатных ситуаций, связанных с выходом диких зверей в жилую застройку, необходимо немедленно информировать экстренные службы по номеру 122.

Ранее сообщалось, что лось в период гона разгромил парковку в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе.