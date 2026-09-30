В Подмосковье ввели новую меру поддержки многодетных семей

В Подмосковье запустили новую меру поддержки многодетных семей, теперь они могут вернуть 50% стоимости обучения ребенка в колледже, заявление уже доступно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы запустили новую меру для многодетных родителей: если семья воспитывает четырех и более детей, мы компенсируем половину стоимости обучения ребенка в колледже — без ограничения по сумме», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, на эти цели направят бюджет в размере 50 млн рублей, поддержку смогут получить более тысячи студентов. Она добавила, что среднее профессиональное образование стало осознанным выбором, новая компенсация делает этот путь доступнее для многодетных.

Компенсация действует с 1 января 2026 года. Получить ее можно, если ребенок впервые получает среднее профессиональное образование на платной основе по очной форме.

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