В Подмосковье выпустили более 519 тыс. упаковок кардиологических препаратов

Завод «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» за последние три года произвел более 519 тыс. упаковок кардиологических препаратов для лечения редких заболеваний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кардиологический портфель компании включает 10 наименований, семь из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Среди направлений работы — выпуск лекарств для терапии легочной артериальной гипертензии. Последний стал первым в России воспроизведенным бозентаном в форме диспергируемых таблеток.

Все препараты выпускают в ОЭЗ «Дубна» по стандартам GMP. Локальное производство позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок, в том числе при обеспечении пациентов льготными лекарствами.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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