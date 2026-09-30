Палка, воздух и сухая листва: эксперт из Наро-Фоминска рассказал, как осенью спасти компост от гниения

С наступлением осенних месяцев компостные бурты на садовых участках нередко утрачивают нужную структуру. Осадки перенасыщают органику водой, растительные остатки спрессовываются, а кислород внутри практически исчезает. В подобных условиях полезное разложение тормозится, а на смену ему приходит гниение — вместо питательного удобрения образуется плотная, тяжелая, дурно пахнущая масса. Шахин Дашдемиров — специалист из Наро-Фоминска — поделился способами, как вернуть компосту рабочее состояние без замысловатых приспособлений и покупных составов. Нередко хватает обычного длинного шеста или рукоятки от лопаты, сообщил REGIONS.

Вертикальная вентиляция шестом

Для запуска правильных процессов Дашдемиров рекомендует погрузить палку почти в самое основание бурта, слегка пошевелить ею в стороны и бережно извлечь. Образуется вертикальная полость — своего рода шахта, через которую кислород получает доступ к нижним, самым уплотненным слоям.

«Если куча широкая, одного отверстия мало. Несколько таких каналов в разных местах улучшат вентиляцию и помогут избежать образования плотных сырых участков. Этот прием особенно полезен после затяжных дождей, когда содержимое компостника оседает и уплотняется», — поясняет эксперт.

Когда одного канала мало

Продухи помогают удерживать компост в рабочем тонусе, однако при сильном слеживании массы они ее уже не спасут. Если растительные отходы превратились в сбитый мокрый пласт, без дополнительного перемешивания или разрыхления не обойтись.

Одновременно в бурт стоит заложить сухой материал: опавшую листву, резаную солому, мелко наколотые ветки либо простой картон без глянцевого покрытия. Эти наполнители оттянут излишек воды и сделают массу более воздушной.

Принцип «выжатой губки»

Дашдемиров приводит наглядный ориентир для оценки влажности: качественный компост на ощупь похож на хорошо выжатую губку. Субстрат обязан оставаться увлажненным, но вода из него сочиться не должна.

«Слишком мокрую кучу разбавляют сухими материалами. Пересохшую — слегка увлажняют. Во время затяжных дождей компостник можно прикрыть сверху, но обязательно нужно оставлять возможность для свободного движения воздуха», — отмечает Дашдемиров.

Что компосту противопоказано

Осенью велик соблазн отправить в компостник все, что снято с грядок. Но эксперт предупреждает: растения с очевидными симптомами инфекции следует сжигать или утилизировать за пределами бурта. Такая же бдительность требуется при работе с сорняками, чьи семена уже вызрели.

Температура в обычной компостной куче не достигает значений, достаточных для тепловой дезинфекции. Из-за этого часть семян сорных растений сохраняет всхожесть, а отдельные болезнетворные микроорганизмы благополучно переживают компостирование и на следующий сезон заражают новые культуры.

«Компост — это живая система, и ей, как и всему живому, нужен воздух. Палка — самый простой способ напомнить об этом. Но если куча уже превратилась в мокрый плотный пласт, одними отверстиями делу не поможешь: нужно разрыхлить, добавить сухие материалы и следить за влажностью. Тогда осенние отходы не будут месяцами лежать мертвым грузом, а постепенно превратятся в рыхлый компост для будущих посадок», — подчеркнул Дашдемиров.

Главный совет специалиста: регулярно чередовать сочные отходы с сухими, следить за уровнем влаги и периодически обеспечивать приток воздуха вглубь бурта. Тогда осенний мусор не залежится мертвым пластом на месяцы, а постепенно превратится в рассыпчатый, готовый к применению компост.

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