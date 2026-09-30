Шторы для главной сцены страны: как мастерицы из Балашихи «одели» Большой театр

Глобальная реконструкция Большого театра, растянувшаяся на шесть лет — с 2005-го по 2011-й, — подарила знаменитому зданию не просто обновленный фасад, но и преображенные внутренние пространства. Однако далеко не всем известно: своим подлинным великолепием и атмосферой исторической роскоши главный зрительный зал России обязан золотым рукам швей из подмосковной Балашихи. Об этом рассказывает материал REGIONS.

Путь длиной во всю страну

К 2010 году основные строительные работы близились к завершению. Перед командой дизайнеров возникла задача принципиальной важности: найти мастеров, которым можно доверить изготовление штор для главной сцены государства. Поиски переросли в масштабную экспедицию — представители заказчика колесили сначала по всей столице, а потом и по всей России, выискивая ателье нужного уровня.

Талантливых портных обнаружили в Балашихе. На площадке бывшей хлопкопрядильной фабрики действовало ателье ООО «Анка Текстиль». Качество работы подмосковных швей поразило комиссию настолько, что заказ — главный театральный подряд страны — был отдан им без колебаний.

Ламбрекены для лож: вызов, с которым справились

Среди 15-ти швей, участвовавших в создании занавес для Большого театра, — Светлана Петрова. Ее внук поведал REGIONS о том, какой именно вклад бабушка внесла в облик зрительного зала.

Команде Светланы досталась самая трудоемкая часть проекта — ламбрекены для правительственных лож. Сложность состояла не только в пошиве: требовалось еще и собрать все элементы в единый ансамбль, добившись безупречного сочетания деталей.

Бригада справилась с задачей образцово. В обновленном театре удалось сохранить дух дворцовой пышности минувших эпох. К тому же безопасность штор оказалась на высоте — подавляющее большинство элементов выполнено из огнестойких тканей.

«Мастером по пошиву штор бабушка стала работать в 2007 году и проработала на нем до 2011 года. Качество работ ее команды было настолько известным в стране, что, например, для получения опыта по пошиву штор, ламбрикенов и покрывал владельцы ателье приглашали швей из Чечни», — рассказал внук мастерицы.

За спиной — полвека у швейной машинки

Светлана Петрова, которая родилась в 1952 году, всю свою жизнь провела в Балашихе. В мир портняжного дела она шагнула через московское профтехучилище. Еще в конце шестидесятых о нем писали в газете: Светлана стала героиней статьи, посвященной молодым специалистам, осваивавшим профессию по пошиву мужских сорочек для фабрики «Сокол».

Окончив училище в семидесятых, она два года отработала на московской фабрике «Чайка» — позже вошедшей в состав объединения «Женская мода». После этого перебралась на производство в Балашиху, где освоила специализацию мастера по пошиву мужских брюк. При такой биографии доверие заказчиков выглядит не случайным, а закономерным.

Скромность ценнее громких слов

Окружение знает Светлану Ивановну как человека поразительной доброты и отзывчивости. Родные и знакомые в один голос называют ее скромнейшим человеком, для которого чужая беда — не пустой звук.

Сегодня Светлана Петрова продолжает шить — теперь в основном для родных и по разовым заказам. Своим опытом она делится охотно: готова обучать ремеслу всех желающих и передавать знания новому поколению швей.

«Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею, для меня большая честь, что я рос рядом с таким человеком. Она действительно очень хорошая, очень отзывчивая и никогда не откажет никому, кто попал в беду», — отметил собеседник издания.

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