В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Котельники]
В Котельниках более трех лет действует благотворительная организация «Золотые руки Ангела», сообщает администрация муниципалитета.
Волонтеры своими руками создают предметы, востребованные на передовой в зоне СВО: они плетут маскировочные сети, шьют из строп многофункциональные носилки, пятиточечные сидушки, дождевики и влаговетрозащитные пончо.
В рядах движения состоят люди самых разных возрастов и профессий — от детей до пенсионеров, в том числе лица с инвалидностью. Работа поделена на четыре направления: производство занимается нарезкой материалов, сборкой и пошивом тактических изделий, логистика помогает с доставкой и транспортировкой, снабжение обеспечивает закупку необходимого, а медиа готовит полиграфию и распространяет информацию в социальных сетях.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что целью волонтеров является стремление сохранить жизни и здоровье максимального числа бойцов на линии боевых действий.