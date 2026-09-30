В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Котельники]

В Котельниках более трех лет действует благотворительная организация «Золотые руки Ангела», сообщает администрация муниципалитета.

Волонтеры своими руками создают предметы, востребованные на передовой в зоне СВО: они плетут маскировочные сети, шьют из строп многофункциональные носилки, пятиточечные сидушки, дождевики и влаговетрозащитные пончо.

В рядах движения состоят люди самых разных возрастов и профессий — от детей до пенсионеров, в том числе лица с инвалидностью. Работа поделена на четыре направления: производство занимается нарезкой материалов, сборкой и пошивом тактических изделий, логистика помогает с доставкой и транспортировкой, снабжение обеспечивает закупку необходимого, а медиа готовит полиграфию и распространяет информацию в социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что целью волонтеров является стремление сохранить жизни и здоровье максимального числа бойцов на линии боевых действий.

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Котельники

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