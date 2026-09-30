Один шторм и три активных периода: чего ждать от магнитного октября 2026 — прогноз по дням

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

В октябре 2026 года мощных геомагнитных штормов не ожидается, но без периодов нестабильной космической погоды месяц все же не обойдется. Пик активности придется на 22 октября — это единственный день с прогнозируемой бурей уровня G1, сообщил rosbalt.ru. О том, когда именно ждать возмущений и как к ним подготовиться, — в материале издания.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA в прогнозе от 28 сентября оценивает солнечную активность на период до 24 октября как преимущественно низкую, допуская лишь небольшую вероятность отдельных умеренных всплесков. Экстремальных или затяжных бурь в октябре не предвидится. При этом несколько периодов повышенной геомагнитной активности в течение месяца все же ожидается. Специалисты связывают их с воздействием рекуррентных корональных дыр на Солнце — источников высокоскоростных потоков заряженных частиц.

Когда ждать магнитные бури в октябре 2026: расписание по датам

Единственный геомагнитный шторм уровня G1 (Kp = 5) прогнозируется на 22 октября. Активные геомагнитные условия (Kp = 4, но без статуса бури) ожидаются 4–6 октября, 21 октября и 23–24 октября. Неустойчивая обстановка (Kp = 3) — 7–8 октября и 11–14 октября. Большую часть месяца геомагнитный фон останется спокойным.

Подробнее по дням (Kp-индекс):

  • 1–3 октября: Kp = 2 — спокойно
  • 4–6 октября: Kp = 4 — активные условия
  • 7–8 октября: Kp = 3 — неустойчиво
  • 9–10 октября: Kp = 2 — спокойно
  • 11–14 октября: Kp = 3 — неустойчиво
  • 15–20 октября: Kp = 2 — спокойно
  • 21 октября: Kp = 4 — активные условия
  • 22 октября: Kp = 5 — G1 (слабая буря)
  • 23–24 октября: Kp = 4 — активные условия

Наиболее благоприятный для самочувствия отрезок — 9–20 октября. Прогноз охватывает период до 24 октября; данные по последней неделе месяца появятся в обновленных выпусках NOAA.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Как пережить дни геомагнитной активности

Острее всего магнитные возмущения переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, а также те, кто страдает мигренями и нарушениями сна. В дни повышенной активности у них могут возникать скачки давления, тяжесть в голове, усиленное сердцебиение, бессонница или, напротив, повышенная сонливость.

В периоды геомагнитных возмущений — прежде всего 4–6 октября и 21–24 октября — специалисты рекомендуют:

  • не планировать интенсивных физических нагрузок;
  • измерять давление дважды в день — утром и вечером;
  • пить достаточно воды и избегать жирной, соленой пищи;
  • исключить алкоголь — он усугубляет реакцию сосудов на геомагнитные возмущения;
  • по возможности перенести плановые медицинские процедуры на 9–20 октября.

Ранее сообщалось, ждать ли магнитную бурю вечером 30 сентября.

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