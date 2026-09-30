Почти 2 млн человек посетили Центральный парк в Долгопрудном

С начала осени Центральный парк Долгопрудного посетили более 163 тыс. человек, с начала 2026 года общее число посетителей достигло 1,5 млн человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Зона площадью 15,6 га объединяет четыре русловых пруда с общей акваторией 300 кв. м, где гнездятся американская черная кряква, огарь, утки и селезни. Вдоль берегов проложены дорожки, установлены скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения. В 2023 году там появилась скейт-трасса и обновленная площадка для концертов и городских праздников.

Посетителям также доступен «БиблиоШкаф», где каждый может взять понравившуюся книгу и взамен принести свою. В парке регулярно проходят мероприятия. Так, в субботу, 3 октября, состоится праздник «Осенняя классика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.