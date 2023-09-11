Сбербанк продолжает работу над филиалом в Китае
Фото: [Владимир Гердо/ТАСС]
Российский Сбербанк продолжает вести работу над открытием собственного филиала на территории КНР. Об этом рассказал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин, его слова передают РИА Новости.
Ведяхин напомнил, что Сбербанк активно приветствует партнеров на территории своей страны и помогает им с развитием бизнеса. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть председательство в КНР, и сейчас организация активно усиливает свое присутствие на китайской территории, работая над открытием филиала в республике.
Ведяхин также рассказал, что во время визита в Китай, представители банка вели активные обсуждения с китайскими представителями о том, чем Сбербанк и Россия могут поделиться с китайской стороной.