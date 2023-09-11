Сбербанк продолжает работу над филиалом в Китае

Российский Сбербанк продолжает вести работу над открытием собственного филиала на территории КНР. Об этом рассказал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин, его слова передают РИА Новости .

Ведяхин напомнил, что Сбербанк активно приветствует партнеров на территории своей страны и помогает им с развитием бизнеса. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть председательство в КНР, и сейчас организация активно усиливает свое присутствие на китайской территории, работая над открытием филиала в республике.

Ведяхин также рассказал, что во время визита в Китай, представители банка вели активные обсуждения с китайскими представителями о том, чем Сбербанк и Россия могут поделиться с китайской стороной.