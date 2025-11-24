Сбережения рязанцев выросли на 21% за год

Финансовые активы жителей Рязанской области демонстрируют устойчивый рост, увеличившись за год на 21,4%. К началу октября объем средств на банковских счетах и вкладах достиг 352,3 млрд рублей, при этом эскроу-счета для приобретения новостроек в эту статистику не включены. Об этом сообщает издание 7info.

Раскрывая структуру сбережений, аналитики Банка России отмечают абсолютное доминирование рублевых инструментов — их доля в срочных вкладах составила 98% за девять месяцев. Валютные депозиты и вклады в драгоценных металлах не выдержали конкуренции из-за значительно более низкой доходности по сравнению с национальной валютой.

Последствием такой динамики стало перераспределение средств в пользу срочных вложений, остатки по которым выросли на четверть и составили 75% депозитного портфеля. При этом 88,2 млрд рублей рязанцы предпочли держать на текущих счетах для обеспечения финансовой гибкости.

Итогом сложившейся ситуации стало сохранение высокой склонности населения к сбережениям. Как пояснила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова, ставки по депозитам устойчиво превышали инфляционные ожидания, а банки активно конкурировали за клиентов через специальные акции и привязку доходности к ключевой ставке, что поддерживало привлекательность сберегательных продуктов.

