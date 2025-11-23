Раскрыт народный секрет: куда прячут деньги от кризиса умные россияне

Фото: [ Лавочка у дома для переселенцев в ЖК «Высокий берег» Лыткарино/Медиасток.рф ]

Свыше 36% граждан России уверены, что лучшим способом защитить свои сбережения от инфляции являются вложения в рынок недвижимости. Такие данные получены в результате совместного аналитического отчета исследовательских агентств « РБК-Недвижимость » и «Яндекс-Недвижимость».

Исследование проводилось на цифровой платформе «Яндекс Взгляд», в нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов из всех регионов страны. Участниками опроса стали граждане старше 18 лет с доходом от 30 тыс. рублей в месяц. При этом 49% опрошенных зарабатывают от ₽50 до ₽100 тыс. Анкета включала блоки, посвященные финансовым стратегиям, накоплениям, ипотечному кредитованию и инвестициям.

Согласно результатам, 22% респондентов видят в недвижимости допустимый, но сопряженный с рисками актив для инвестиций. Аналогичная доля опрошенных считает покупку жилья превосходным решением для сохранения и приумножения капитала.

Скептически настроенная группа респондентов составила 11%. Из них 7% указали на проблему низкой ликвидности объекта, а 4% сочли такие инвестиции чрезмерно рискованными. Каждый десятый участник исследования не смог дать определенной оценки.

В разрезе регионов выявлена значительная разница: в городах-миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург, интерес к недвижимости как к инвестиционному инструменту почти в два раза выше, чем в малых городах и сельской местности. Эксперты связывают это с более динамичным рынком и стабильным ростом стоимости квадратного метра в крупных агломерациях.

