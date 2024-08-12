Сбор урожая масличных культур продолжается в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Сбор урожая масличных культур продолжается в подмосковных муниципалитетах. Как напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, речь идет о подсолнечнике, яровом рапсе и сое.
Работы ведутся в 22 округах Подмосковья. В общей сложности урожай планируется убрать более чем с 60 тысяч гектаров. Работы выполнены уже на 51 тысяче гектаров.
Средняя урожайность составляет 32 центнера на гектар. Наибольшие объемы собраны в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.
Ранее в регионе начался сбор урожая озимых культур. Работы ведутся в 36 городских округах, уже убран урожай с 45,5 тысячи гектаров.