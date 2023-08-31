Сбор урожая зерновых культур стартовал в Можайском округе Подмосковья

Сельскохозяйственные предприятия Можайского округа приступили к сбору урожая озимых зерновых культур. Один из крупнейших агропромышленных комплексов ООО «Агроснаб» уже убрал первые 450 гектаров овса, ячменя и пшеницы.

По словам агронома Сергея Генералова, общая площадь посевов 900 гектаров. Весь собранный урожай идет на продажу. В скором времени аграрии приступит к посеву озимой пшеницы. Общая площадь посевных площадей 400 гектаров. Специалисты уже подготавливают поля.

Напомним, на поддержку агропромышленным комплексам Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстанавливают детский сад в Мариуполе.