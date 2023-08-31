Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Мариуполе
Фото: [ГБУ МО «УТНКР»]
В Центральном районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) полным ходом идет восстановление детского сада строительными бригадами из Московской области.
В настоящий момент ведутся конструктивные работы, усиление несущих конструкций, кладка вентиляционных каналов, штукатурка стен здания и кровельные работы. Производится монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации. Детский сад рассчитан на 80 дошкольников.
Восстановление инфраструктуры Мариуполя ведут подведомственные организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — региональный Фонд капитального ремонта и специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».
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