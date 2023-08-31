Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) полным ходом идет восстановление детского сада строительными бригадами из Московской области.

В настоящий момент ведутся конструктивные работы, усиление несущих конструкций, кладка вентиляционных каналов, штукатурка стен здания и кровельные работы. Производится монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации. Детский сад рассчитан на 80 дошкольников.

Восстановление инфраструктуры Мариуполя ведут подведомственные организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — региональный Фонд капитального ремонта и специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне в День знаний откроется новый учебный корпус школы.