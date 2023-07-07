«Щелково Агрохим» займется строительством селекционного центра для подсолнечника
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Щелково]
Компания «Щелково Агрохим» инвестирует 700 миллионов рублей в строительство селекционного центра для подсолнечника в Республике Адыгея.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Салис Каракотов.
По словам Каракотова, земельные площади для проекта уже приобретены. В распоряжении компании около 5,5 тысяч гектар на Юге страны. Сейчас реализация проекта находится на этапе разработки плана застройки, которую планируют завершить уже в этом году.
«И мы будем инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику», — подчеркнул гендир щелковского предприятия.
В планах компании увеличить участки гибридизации подсолнечника с 3,6 тысяч гектар до 15 тысяч гектар до 2030 года.
«Щелково Агрохим» — системообразующее предприятие России. Компания занимается селекционными разработками и на международном рынке.
«Находимся в постоянном контакте с руководством компании и оказываем всестороннюю поддержку в развитии», — подчеркнул глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.