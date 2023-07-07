«Щелково Агрохим» займется строительством селекционного центра для подсолнечника

Компания «Щелково Агрохим» инвестирует 700 миллионов рублей в строительство селекционного центра для подсолнечника в Республике Адыгея.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Салис Каракотов.

По словам Каракотова, земельные площади для проекта уже приобретены. В распоряжении компании около 5,5 тысяч гектар на Юге страны. Сейчас реализация проекта находится на этапе разработки плана застройки, которую планируют завершить уже в этом году.

«И мы будем инвестировать в создание селекционного центра по подсолнечнику», — подчеркнул гендир щелковского предприятия.

В планах компании увеличить участки гибридизации подсолнечника с 3,6 тысяч гектар до 15 тысяч гектар до 2030 года.

«Щелково Агрохим» — системообразующее предприятие России. Компания занимается селекционными разработками и на международном рынке.