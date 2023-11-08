Щелковская компания МЕТИЗ приобрела стартап MaxBionic

Завершилась одна из самых удачных сделок года на реабилитационном рынке России и СНГ. Компания МЕТИЗ из подмосковного Щелково приобрела резидента Сколково - стартап MaxBionic.

МЕТИЗ укрепил свою позицию как крупнейшего игрока на реабилитационном рынке России и СНГ и стал «бесшовной» компанией. Теперь компания будет разрабатывать и выпускать комплектующие к протезам, как нижних, так и верхних конечностей.

Резидент Сколково MaxBionic получил средства на развитие НИОКР и намерен сосредоточиться на новых разработках бионических протезов кистей, отдав производство опытным коллегам из МЕТИЗА.

«Для такой работы со стартапами у нас есть все условия, – существуют площадки для апробации продукта, налажены каналы сбыта, – говорит генеральный директор компании МЕТИЗ Николай Ермалюк. – Компанию MaxBionic мы тоже поддерживали, как одного из немногих стартапов, умеющих производить хорошие многосхватные кисти».

После завершения сделки по приобретению 59% акций MaxBionic, компания планирует и далее развивать стартап. Сегодня МЕТИЗ делает ставку на многофункциональный модуль кисти MeHand – флагманский продукт MaxBionic и одну из самых удачных в техническом плане российских разработок. Кисть антропоморфная, миоэлектрическая, каждый палец с собственным двигателем. Протез обеспечивает пациенту естественность, скорость и точность движений.