Щелковская компания открыла свое производство в Узбекистане

Предприятие «Щелково Агрохим» на днях запустило современный завод на территории Узбекистана. Там будут производить химические средства для защиты растений. Предприятие начало свою работу на территории Свободной экономической зоны «Ургут» в степной части массива «Сазаган» Нурабадского района.

Запуск завода «Щелково Агрохим Узбекистан» даст новый толчок для развития местного аграрного сектора, а также сельского хозяйства соседних стран.

На предприятии в Узбекистане создали более 100 новых рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит примерно 20 тыс. тонн сырья в год. В ассортимент выпускаемой продукции войдут более 50 наименований самых востребованных и современных химикатов для защиты растений. Вся продукция при этом разработана научным центром АО «Щелково Агрохим».

«Для нас «Щелково Агрохим» является системообразующим и ключевым предприятием. Это лидер в отрасли защиты растений в сельском хозяйстве. Узбекистан — наш партнер и то, что здесь появилось щёлковское предприятие это очень дорогого стоит и является важным для сотрудничества двух стран», — сказал Глава городского округ Щелково Андрей Булгаков на торжественной церемонии открытия.

Также во время церемонии открытия предприятие посетили представители российских профильных министерств и ведомств, руководители и эксперты аграрного сектора обеих стран, а также приглашенные представители из стран ближнего зарубежья и заслуженные ученые в области сельского хозяйства.

Новый завод станет одним из мощнейших промышленных предприятий в Центральной Азии.