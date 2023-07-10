Щелковский Опытный завод принял участие в авиационном форуме

Опытный завод гражданской авиации городского округа Щелково представил ряд новых разработок на форуме в Северной столице.

В частности, представители предприятия приехали на Санкт-Петербургский авиационный форум с инновационной генерацией Аэродромной тормозной тележки и Многофункциональным комплексом для аэродромов.

Помимо этого, на мероприятии, в котором поучаствовали сотрудники щелковского завода, прошел ряд тематических конференций, а также экспозиция авиационного оборудования. А начинающие специалисты представили собственные работы.

«Новое оборудование позволит вывести безопасность и качество работы на аэродромах страны на принципиально новый уровень», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, говоря об именитом заводе муниципалитета.

Предприятие имеет многолетнюю историю, ведь в течение семи десятилетий здесь создавали инновации для авиаотрасли государства. Он и сейчас не прекращает совершенствовать технологии и регулярно внедряет нововведения, улучшая качество работы в аэропортах России.