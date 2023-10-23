Щелковский производитель специй продолжает участвовать в национальном проекте

На предприятии «Русской Бакалейной Компании» (РБК), расположенном в городском округе Щелково, подвели итоги первого этапа участия в нацпроекте «Производительность труда», который длился в течение трех месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что были также обозначены цели на следующий квартал. Сотрудники предприятия прошли обучение по программам нацпроекта.

«Мы находимся на середине пути, и уже внедрены улучшения, что позволяет значительно снизить время на осуществление производственных заданий. Очень радует, что персонал РБК активно вовлечен в изменения и вносит предложения к улучшению», — заявил руководитель программы по реализации нацпроекта «Производительность труда» предприятия Евгений Никитенков.

По результатам диагностики перед рабочей командой проекта были поставлены следующие цели: повышение выработки с одного рабочего центра на 5%, снижение времени протекания процесса на 10%, снижение запасов полуфабрикатов не менее чем на 10%. Следующие итоги планируется подвести еще через три месяца.

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