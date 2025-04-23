Щелковский завод осуществил поставку 16 насосов для индийской АЭС «Куданкулам»

Предприятие из Щелково, специализирующееся на выпуске насосного оборудования, завершило изготовление и доставку 16 насосов, относящихся к 2-му классу безопасности, для 3-го и 4-го энергоблоков атомной электростанции «Куданкулам».

Оборудование, поставляемое предприятием, обладает выдающейся производительностью – его паспортный объем составляет 472 кубических метра в час.



Эти насосы являются неотъемлемой частью системы холодоснабжения, предназначенной для обеспечения бесперебойной работы ключевых компонентов станции (КХОП). Данная система играет важнейшую роль в поддержании стабильности и безопасности работы АЭС.



Атомная электростанция «Куданкулам» находится на территории Индии, в штате Тамилнад. Этот проект является крупнейшим в стране объектом атомной энергетики, а также символом стратегического сотрудничества между Россией и Индией в области технологий и энергетики.



Завод занимает лидирующие позиции среди российских производителей насосного оборудования. Щелковское предприятие успешно поставляет насосы для АЭС «Куданкулам» на протяжении более двух десятилетий.