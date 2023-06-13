Счетная палата назвала тройку самых крупных плательщиков дивидендов в бюджет РФ

Всего в федеральный бюджет от государственных предприятий по итогам прошлого года поступило 753 миллиарда рублей, переведенных в счет дивидендов по выпушенным акциям. 88% от этих денег пришлось на топовую тройку. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. В 2021 году госбюджет получил только 339 миллиардов рублей по дивидендам от государственных компаний.

Данные о перечисленных суммах привело РБК со ссылкой на сведения, полученные от Счетной палаты и Росимущества. При этом «Газпром» за прошлый год произвел выплаты дивидендов на сумму в 463,6 миллиардов рублей, «Роснефтегаз» перечислил в федеральный бюджет 142,8 миллиардов рублей, а «Транснефть» - 59,8 миллиардов.