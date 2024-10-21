SCMP: западные авиакомпании терпят серьезные убытки из-за закрытого российского неба

Западные авиакомпании после того, как Россия в ответ на санкции закрыла им свое небо для пролета, были вынуждены пойти на внушительное уменьшение количества рейсов в Китай. Как пишет South China Morning Post, недоступность российского воздушного пространства вогнала их в серьезные финансовые убытки, счет которым идет на миллиарды евро и долларов.

В частности, как приводится в публикации издания, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай — Лондон Хитроу. Не отстает от нее и крупнейший британский перевозчик British Airways, сократив перелеты между аэропортом Пекин Дасин и лондонским Хитроу. Также в убыточном списке значатся авиакомпании Германии, Швеции и Австралии.

«Авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на других, более прибыльных, направлениях, к которым, например, относятся трансатлантические маршруты», — говорится в статье.

Как добавляет издание, нерентабельность альтернативных маршрутов в КНР нанесла мощный удар по западным авиакомпаниям.

Ранее сообщалось, что Россия сумела добиться экономического роста, несмотря на жесткие санкции. На это обратил внимание немецкий аналитик Александр Либман.