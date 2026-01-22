«Секретная реформа». В России тайно тестируют новую систему зарплат для врачей и учителей

Как сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, проект находится на стадии закрытого тестирования в ряде пилотных регионов.

Эксперимент сфокусирован на ключевых социальных отраслях: здравоохранении, образовании и культуре. Его ключевая цель — сгладить существующий разрыв в доходах и поднять уровень самых низких окладов в этих сферах.

Пилотный проект реализуется, идет подведение итогов, отметил Нилов, комментируя процесс внедрения системы. Он подчеркнул, что все текущие решения и предварительные результаты имеют непубличный статус. Такая закрытость, по словам парламентария, обусловлена возможной корректировкой параметров новой системы по мере сбора данных.

В рамках эксперимента 2025 года в нескольких субъектах РФ на примере врачей, учителей и сотрудников учреждений культуры прорабатываются принципиально новые схемы формирования базового оклада, различных надбавок и стимулирующих выплат. Особое внимание уделяется разработке специальных механизмов, призванных удержать квалифицированные кадры в отдаленных и проблемных регионах, где вопрос недостаточного уровня заработной платы стоит особенно остро.

