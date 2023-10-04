Селекционно-семеноводческий комплекс в Коломне завершил сбор урожая

Селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма-Партнер» в Коломне завершил сбор урожая. Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятии произвели свыше двухсот килограммов семян.

Сейчас комплекс начал подготавливать свои теплицы к зиме. В общей сложности у предприятия девять таких объектов. Их общая площадь составляет семь тысяч квадратных метров.

«Консервация начинается в первой декаде октября и заканчивается во второй», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Сначала в теплицах уберут растительные остатки. После этого конструкции будут обеззаражены. Затем начнется осенняя обработка почвы с последующим посевом сидератов.

Консервация продлится до мая. Единственное исключение – теплица-рассадник, которую введут в феврале.