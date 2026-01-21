«Селфи для займа». С 1 марта МФО переходят на обязательную биометрию

С 1 марта получить микрозайм онлайн в России можно будет только после биометрической идентификации. Это нововведение исключает возможность оформления кредита без ведома человека, заявил РИА Новости замглавы Центра биометрических технологий Владислав Святик.

Данная мера введена в рамках правительственной программы по борьбе с кибермошенничеством. Её необходимость подтверждает статистика ЦБ: за девять месяцев прошлого года жалобы на микрофинансовые организации выросли на 10%.

Для оформления займа биометрию (голос и фото) можно заранее зарегистрировать в банке, через мобильное приложение или с помощью выездной службы. При онлайн-оформлении клиенту нужно будет лишь посмотреть в камеру и произнести случайную цифровую комбинацию.

Новое правило не касается офлайн-оформления. Кроме того, малые МФО смогут подключиться к системе позднее — для них норма станет обязательной с 1 марта 2027 года.

