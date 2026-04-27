В Подмосковье восстановили электроснабжение более 70% обесточенных потребителей
Энергетики Подмосковья восстановили электроснабжение 70% потребителей
Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более 70% обесточенных потребителей в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Специалисты используют дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией, чтобы как можно скорее возобновить подачу электроэнергии. В общей сложности сейчас используется 130 таких источников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что коммунальные и аварийные службы региона были переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой.