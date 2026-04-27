«Наши люди домой едут»: потомки советских немцев раскрыли, почему вернулись в Россию

KP.RU: жители Германии стали выбирать для переезда алтайское село Гальбштадт

Потомки русских немцев, сосланных в годы Великой Отечественной войны в казахские степи, спустя десятилетия возвращаются на историческую родину. Как узнал KP.RU, жители Германии массово переезжают в алтайское село Гальбштадт — центр Немецкого национального района. За 2024–2026 годы сюда прибыли десятки семей из ФРГ. Причины называют разные: от политических до глубоко личных. Но суть одна — там золотая клетка, здесь свобода.

От немецкого уюта до сибирских дорог

Андрей и Евгения Шперлинг — потомки тех самых советских немцев, кого в 1940-х выслали в Казахстан как «врагов народа». В 1990-х они уехали в Германию. Познакомились, поженились, родили двух сыновей. А в 2022 году продали дом и отправились в Россию. Путь от Рейнланд-Пфальца до алтайского Гальбштадта занял полтора месяца.

«Когда правительство Германии отправило в Киев 5000 касок, стало понятно, что Европа хоть косвенно, но будет воевать с Россией. Не хотелось быть к этому причастными», — рассказывает корреспонденту Андрей.

Он рассказал про показательную историю: на подъезде к Уралу машину семьи остановил гаишник. По опыту жизни в Германии немцы были готовы к взятке. Но полицейский, узнав, куда и откуда едут люди, вытянулся по струнке и передал по рации: «Мужики, автомобиль пропускайте. Это наши люди — они домой едут».

Правда, Шперлинги признаются, что в России им тяжелее жить, чем в Германии. Тем не менее, супруги открыли в Гальбштадте кафе-паб «Шперлинг» с немецкой и русской кухней, стараясь держаться на плаву и выйти из «режима выживания».

Золотая клетка и беличье колесо

29-летний Эрик Вильмс родился в Германии в семье выходцев из СССР. В 2004-м семья вернулась в Россию, а в 2018-м Эрик уехал обратно в ФРГ — работать поваром. Зарплата в 2500 евро позволяла снимать квартиру и откладывать. Но размеренная жизнь его не устраивала.

«Беличье колесо: работаешь шесть дней в неделю от звонка до звонка, выходной — воскресенье. Как вам объяснить… Все это словно жизнь по кругу в золотой клетке. Вроде все хорошо, но как-то это не по-нашему, что ли…», — признается он.

Сегодня он с женой Ангелиной держит придорожное кафе «Грильхаус» у трассы Яровое-Новосибирск. Их бургеры уже славятся на всю округу, а значит, и у них дела пойду в гору.

«Не моя страна»

44-летний Евгений Рольгайзер уехал из Казахстана в Штутгарт в 18 лет. Имел жену, четырех дочек, свой дом, работу по обтяжке автомобильных салонов кожей. Но полгода назад вернулся в Россию, так как, по его словам, в ФРГ не тот менталитет. Кроме того, он отметил, что после 2022 года в него буквально стали тыкать пальцем, а знакомые перестали здороваться. Фактор неприязни стал решающим.

Вместе с другом Андреем Муратовым, переехавшим год назад, они планируют заняться фермерством. В Германии земли мало, возможности взять участок и начать свое дело нет. Андрей Муратов добавляет: немцы любят приукрасить на политическом поприще, но правда, по его мнению, остается за Россией.

Родина там, где ждут

Сегодня в Немецком национальном районе Алтайского края проживает почти 15 тысяч человек. В 1990-е отсюда мощно уезжали в Германию. Теперь поток развернулся.

Новоприбывшие открывают кафе, хотят стать фермерами, а главное — воспитывать детей без оглядки на европейские стандарты и выдуманную ЕС свободу.

В Гальбштадте же по-прежнему плохие дороги, а по весне — распутица. Но именно сюда едут те, кто однажды уехал. И, как сказал тот самый гаишник, «люди едут домой».

