Кардиолог назвал смертельную дозу энергетиков для здорового человека

Врач-кардиолог, электрофизиолог Арун Нараянан развеял миф, что энергетики это безобидный способ взбодриться. По словам специалиста, энергетики сильнее воздействуют на сердце, чем чай или кофе. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Все потому, что концентрация кофеина в них выше, и он поступает в организм быстрее. Добавьте к этому другие стимуляторы, которые часто добавляют производители. Коктейль получается гремучий.

Нараянан предупреждает: энергетики повышают риск учащенного сердцебиения, высокого давления и опасных нарушений ритма. Его рекомендация для здоровых людей — не более одной банки в день. А лучше — вообще отказаться.

При этом нет четкого возрастного порога, после которого энергетики под строгим запретом. Решающее значение имеет состояние здоровья. Но если у вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление или аритмия, энергетики противопоказаны категорически. Независимо от того, сколько вам лет.

